С начала спецоперации объем военной помощи США Украине составил более 16 млрд долларов

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала спецоперации общий объем американской военной помощи Украине достиг 16,8 млрд долларов. Его слова передает ТАСС.

Он также выразил благодарность союзникам и партнерам, которые продолжают предоставлять свои пакеты помощи Украине.

Помимо прочего, Остин подчеркнул, что ракетные удары России по объектам на территории Украины еще больше укрепили готовность Запада отказывать помощь Киеву. «Эта контактная группа остается единой и полной решимости. Мы продолжим усиливать оборонные возможности Украины применительно к сегодняшним срочным потребностям, а также в долгосрочной перспективе», — сказал он.

По словам министра обороны США, сейчас страна увеличила инвестиции в военно-промышленную базу, чтобы ответить не только на запросы Киева, но и на свои собственные.

Накануне стало известно, что США планируют в ближайшее время выделить Украине 4,5 млрд долларов финансовой помощи. «Мы стремимся предоставить это финансирование как можно скорее, потому что знаем, насколько это важно для поддержки мужественного сопротивления незаконному вторжению России», — заметила министр финансов США Джанет Йеллен.