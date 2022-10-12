Театр Ермоловой отменил спектакль на стихи поэтов с антивоенной позицией

Московский Театр Ермоловой отменил спектакль «Страницы новой пустоты», премьера которого была намечена на 22 октября. Об этом говорится на сайте театра. Причины отмены там не уточняются.

В основе постановки стихи современных российских поэтов, включая Линор Горалик, Веру Павлову и Александра Дельфинова. Как отмечает «Эхо», они известны своей антивоенной позицией.

Стихи поэтов должны были читать молодые артисты Ермоловского театра. Постановка задумывалась как своеобразное продолжение спектакля «Из пустоты… (восемь поэтов)». Он был создан в 2014 году на основе поэзии и прозы писателей первой волны эмиграции, возникшей после 1917 года.

По словам «Эха», ранее на «Страницы новой пустоты» обратили внимание «возмущенные представители патриотической общественности». «Афиша Daily» направила запрос в театр, чтобы узнать, связана ли с этим отмена премьеры.

Ранее в «Современнике» отменили несколько показов спектакля «Первый хлеб» — про двух парней, которые идут на войну, утратив почву под ногами. В интервью «Комсомольской правде» Лия Ахеджакова говорила, что исполнители главных ролей подлежат мобилизации. В театре объяснили отмены техническими причинами и заменой в актерском составе, которая с мобилизацией не связана.