Грузия и еще 13 стран вошли в Совет ООН по правам человека

В ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Грузию избрали новым членом Совета по правам человека до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«[Это] является важным успехом нашей страны и дает нам возможность утвердить преданность Грузии к фундаментальным ценностям по правам человека и активно принимать участие в обеспечении их защиты глобально», — отметил глава МИД республики Илья Дарчиашвили.

Грузия уже во второй раз становится членом Совета ООН по правам человека. Впервые страна была избрана в этот орган в 2016 году.

Помимо Грузии, в Совет ООН вошли еще 13 новых стран: Киргизия, Алжир, Германия, Чили, Бангладеш, Бельгия, Коста-Рика, Мальдивы, Марокко, Румыния, ЮАР, Судан, Вьетнам. Всего в нем числится 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру.