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На нефтепроводе «Дружба» произошла утечка. В Сербии ее назвали продолжением ЧП на «Северных потоках»
Семён Гудошников
Сегодня в 13:49

На одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», который ведет из России в Европу, произошла утечка. Об этом заявили в польском операторе Pern.

Утечка зафиксирована примерно в 70 километрах от польского города Плоцк. Ее причины неизвестны, место происшествия оцепили и направили туда спасателей.

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович назвала утечку продолжением того, что случилось с двумя нитками «Северного потока». Министр призвала обеспечить безопасность «Турецкого потока», чтобы «защитить хотя бы то, что проходит по территории Сербии».

Михайлович отметила, что любые происшествия, сокращающие предложение энергоресурсов, вызывают рост цен и затрагивают многие страны Европы.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-х годах. Он идет из Самары до города Мозырь в Беларуси, после чего делится на две ветки: северная проходит через Латвию, Литву, Польшу и Германию, южная — через Украину, Словакию, Венгрию и Хорватию. Утечка случилась на северной.

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