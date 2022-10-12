Российский суд впервые приостановил решение о мобилизации

Российский суд приостановил решение о мобилизации мужчины, который подал иск об альтернативной гражданской службе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Сперва мужчине отказали в прохождении альтернативной службы, после чего он подал иск об оспаривании законности решения военкомата и призывной комиссии. Суд принял иск, назначил дату слушания и одобрил обеспечительные меры — приостановил решение о призыве в армию и действие повестки до вступления в силу судебного решения.

Истец уже находится в военной части, откуда его должны доставить к месту жительства для участия в процессе. Чиков не уточняет то, откуда мужчина, и другие детали в интересах истца.

Согласно части 3 статьи 59 Конституции России, если убеждениям или вероисповеданию гражданина противоречит военная служба, он может заменить ее альтернативной гражданской. Федеральный закон также распространяет это право на представителей коренных малочисленных народов России.