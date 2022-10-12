Российский суд впервые приостановил решение о мобилизации

Российский суд приостановил решение о мобилизации мужчины, который подал иск об альтернативной гражданской службе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Сперва мужчине отказали в прохождении альтернативной службы, после чего он подал иск об оспаривании законности решения военкомата и призывной комиссии. Суд принял иск, назначил дату слушания и одобрил обеспечительные меры — приостановил решение о призыве в армию и действие повестки до вступления в силу судебного решения.
Истец уже находится в военной части, откуда его должны доставить к месту жительства для участия в процессе. Чиков не уточняет то, откуда мужчина, и другие детали в интересах истца.
Согласно части 3 статьи 59 Конституции России, если убеждениям или вероисповеданию гражданина противоречит военная служба, он может заменить ее альтернативной гражданской. Федеральный закон также распространяет это право на представителей коренных малочисленных народов России.
При этом на официальном портале «Объясняем.РФ» заявили, что альтернативная служба «при мобилизации не предусмотрена». Тем не менее ряд юристов считает, что гражданин может рассчитывать на такую возможность, поскольку Конституция имеет силу верховного закона России.