Реклама
Новости
С начала спецоперации объем военной помощи США Украине составил более 16 млрд долларов
16:59
В ноябре выйдет документалка «Спокойной ночи, Оппи» — о марсоходе Opportunity. Посмотрите ее трейлер
16:51
Евгений Пригожин назвал «петухом» главу МИД Новой Зеландии из‑за татуировки маори на ее лице
16:48
Damir Babacic/Unsplash
Самые дорогие квартиры в Москве подешевели. Однако их стоимость все равно выше, чем в начале года
16:20
«Моя Мишель» выступит с большим сольным концертом в клубе 1930 Moscow
16:00
ФАС признала МТС виновной в нарушении закона о защите конкуренции из‑за повышения цен
15:50
Создатели «Короны» не будут снимать момент гибели принцессы Дианы
15:40
Илон Маск выпустил духи с запахом жженых волос
15:37
Пресс-материалы
Группа «Мельница» объявила новый тур — «Сердце ястреба»
15:16
Пользователи фейсбука* из‑за бага потеряли тысячи подписчиков, в том числе Марк Цукерберг
15:04
В 30 барах Москвы пройдет фестиваль Beatly. Специально для него были созданы более 90 коктейлей
15:02
В Минкультуры предложили «сменить тональность» праздничных мероприятий, сделав их просветительскими
14:40
Путин: Россия не будет поставлять нефть странам, которые ограничат цены на нее
14:38
Olga1205/Pixabay
В Москве минимальная пенсия вырастет до 23 тыс. рублей
14:24
На нефтепроводе «Дружба» произошла утечка. В Сербии ее назвали продолжением ЧП на «Северных потоках»
13:49
Сидни Суини сыграет главную роль в адаптации французской эротической фантастики «Барбарелла»
12:59
Грузия и еще 13 стран вошли в Совет ООН по правам человека
12:59
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым англоязычным шоу Netflix
12:30
Кадр из фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны»
Пит Дэвидсон и Мишель Йео присоединились к фильму «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
11:51
Кинотеатр из Иркутска выиграл суд у Universal из‑за отмены «Бэтмена»
11:01
Евгений Пригожин назвал «петухом» главу МИД Новой Зеландии из‑за татуировки маори на ее лице
Семён Гудошников
Сегодня в 16:48

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «мужиком» и «петухом» главу МИД Новой Зеландии Нанаю Махуту из‑за традиционной татуировки маори на ее лице. Так предприниматель прокомментировал введение Новой Зеландией санкций в отношении россиян, в том числе детей Пригожина.

«Я сначала не разобрался, когда увидел мужика с татухой на губе. Перепугался, что это зэки санкции ввели, а потом понял, что с такой татухой нормальных быть не может. Только петухи. Слава богу, вы меня успокоили. Этот обиженный из Новой Зеландии», — говорится в телеграм-канале основателя «Вагнера».

11 октября Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций, которые затронули 51 гражданина и 24 должностных лица, связанных с присоединением к России украинских территорий. В частности, под ограничения попали главы РЖД, «Газпром нефти», Росатома, Рособоронэкспорта, «Норкникеля», «Новатэка» и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Всего в санкционных списках Новой Зеландии 1070 людей и компаний, связанных с Россией.

В середине сентября появилось видео, где человек, «чудовищно похожий» на Евгения Пригожина, вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине. Позже сам предприниматель прокомментировал ролик: «Те, кто не хочет, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами». Через пять дней Владимир Путин объявил мобилизацию.

расскажите друзьям
теги
РЖДГазпромнефтьРосатомРособоронэкспортНоватэк
люди
Евгений ПригожинВладимир ПутинДмитрий Патрушев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение