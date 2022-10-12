Евгений Пригожин назвал «петухом» главу МИД Новой Зеландии из‑за татуировки маори на ее лице

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «мужиком» и «петухом» главу МИД Новой Зеландии Нанаю Махуту из‑за традиционной татуировки маори на ее лице. Так предприниматель прокомментировал введение Новой Зеландией санкций в отношении россиян, в том числе детей Пригожина.
«Я сначала не разобрался, когда увидел мужика с татухой на губе. Перепугался, что это зэки санкции ввели, а потом понял, что с такой татухой нормальных быть не может. Только петухи. Слава богу, вы меня успокоили. Этот обиженный из Новой Зеландии», — говорится в телеграм-канале основателя «Вагнера».
11 октября Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций, которые затронули 51 гражданина и 24 должностных лица, связанных с присоединением к России украинских территорий. В частности, под ограничения попали главы РЖД, «Газпром нефти», Росатома, Рособоронэкспорта, «Норкникеля», «Новатэка» и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Всего в санкционных списках Новой Зеландии 1070 людей и компаний, связанных с Россией.
В середине сентября появилось видео, где человек, «чудовищно похожий» на Евгения Пригожина, вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине. Позже сам предприниматель прокомментировал ролик: «Те, кто не хочет, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами». Через пять дней Владимир Путин объявил мобилизацию.