Вышел второй трейлер «Школы добра и зла» с Шарлиз Терон и Керри Вашингтон в главных ролях

Netflix показал второй трейлер грядущего фильма «Школа добра и зла». Релиз проекта состоится 19 октября.
Сюжет картины расскажет о лучших подругах Софи и Агате, которых зачисляют в волшебную школу сказок. Несмотря на то, что девушки очень близки, они совершенно не похожи друг на друга. Софи — принцесса, а Агата — дочь ведьмы.
Главные роли в фильме сыграли София Уайли («Классный мюзикл: Мюзикл») и София Энн Карузо («Зло»). В нем также снялись Керри Вашингтон («Рэй»), Мишель Йео («Всё везде и сразу») и Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).
В качестве режиссера выступил Пол Фейг («Рождество на двоих», «Девичник в Вегасе»). Сценарий написали Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна») и Лаура Солон («Новогодний корпоратив», «Пусть идет снег»).