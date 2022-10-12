Реклама
Новости
Вышел второй трейлер «Школы добра и зла» с Шарлиз Терон и Керри Вашингтон в главных ролях
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:53

Netflix показал второй трейлер грядущего фильма «Школа добра и зла». Релиз проекта состоится 19 октября.

Сюжет картины расскажет о лучших подругах Софи и Агате, которых зачисляют в волшебную школу сказок. Несмотря на то, что девушки очень близки, они совершенно не похожи друг на друга. Софи — принцесса, а Агата — дочь ведьмы.

Главные роли в фильме сыграли София Уайли («Классный мюзикл: Мюзикл») и София Энн Карузо («Зло»). В нем также снялись Керри Вашингтон («Рэй»), Мишель Йео («Всё везде и сразу») и Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).

В качестве режиссера выступил Пол Фейг («Рождество на двоих», «Девичник в Вегасе»). Сценарий написали Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна») и Лаура Солон («Новогодний корпоратив», «Пусть идет снег»).

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Шарлиз ТеронМишель ЙеоПол Фейг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение