В сети появился ролик с рекламой спецоперации и фотографией Алексея Щербакова. Комик это опроверг

В телеграм-каналах и твиттере появился ролик с рекламой российской спецоперации на Украине, которую транслировали на московской гостинице «Космос». В ней использовалась фотография Алексея Щербакова, но комик назвал этой фейком.

Сначала, судя по видео, появляется фраза «Что будет дальше?», отсылающая к юмористическому ютьюб-шоу с участием Щербакова. Следом на баннере появляется сам стендапер с надписью «Алексей Щербаков, спецназ ГРУ» — ранее он рассказывал, что действительно служил в ГРУ. «Дальше мы победим, в общем и целом», — якобы отвечает он со своей мем-фразой «в общем и целом».

В углу видео висит логотип «Известий», однако «Афише Daily» не удалось найти ролик в соцсетях или на сайте издания.

Щербаков в своем инстаграме* назвал ролик фейком и попросил «включить уже мозги свои». «Уважаемые тупицы, убедительная просьба верить только в то, что можете услышать от меня лично, из первых уст, а не в то, что написали на заборе, стене или [сделали с помощью] компьютерной графики. Я в подобной ереси никогда не участвовал и не буду», — написал он.

Комик сравнил ситуацию с мемами об актере Джейсоне Стэтеме и цитатах, приписываемых ему.

«Это, по-вашему, тоже реально? А что, фотка есть, надпись есть, значит, надо верить, да?» — спросил Щербаков © Максим Ерохин/«ВКонтакте»

* Instagram принадлежbт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.