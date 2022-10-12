Путин: Россия не будет поставлять нефть странам, которые ограничат цены на нее

Владимир Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя», который проходит с 12 по 14 октября в московском Манеже. Собрали главные тезисы:
- Мировая экономика и энергетика переживают острый кризис, связанный в том числе с подрывными действиями отдельных стран.
- Целью теракта на «Северных потоках» было подорвать энергобезопасность целого континента, блокировать источники дешевой энергии.
- За диверсией на «Северных потоках» стоит тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и ЕС, ослабить Европу.
- Бенефициары подрыва на газопроводе — США и страны с альтернативными маршрутами поставок.
- Отремонтировать «Северные потоки» возможно, но это будет иметь смысл лишь в случае их дальнейшей эксплуатации и безопасности.
- Россия в ближайшее время начнет строительство газопровода «Сила Сибири-2» и его монгольского участка «Союз — Восток».
- Режим в Киеве организует политические убийства и чистки, которые даже выкладывают в интернете.
- Россия может поставить весь объем энергоносителей по контрактам в Европу и даже больше, несмотря на обвинения в ненадежности. Мяч на стороне ЕС.
- РФ не станет поставлять энергоресурсы странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.
- Мы не виноваты, что европейцы, как в Средневековье, запасаются на зиму дровами.
- Европейское благополучие последних десятилетий основывалось на сотрудничестве с Россией.
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