Кинотеатр из Иркутска выиграл суд у Universal из‑за отмены «Бэтмена»

Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд против киностудии Universal Pictures. Об этом сообщает РБК.

В июне этого года ООО «Синема-Медиа» через суд потребовало от российского юрлица ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл» выплатить ущерб в размере 2,9 млн рублей в качестве компенсации за отмененные показы «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Эту сумму иркутский кинотеатр планировал заработать благодаря показу американского блокбастера. Однако за день до премьеры фильм «Бэтмен» производства Warner Bros. был снят с проката.

16 июня стало известно, что российские киносети прекратили выплаты голливудским компаниям за уже вышедшие фильмы, в том числе Universal. Это ответная мера кинотеатров на прекращение релизов в РФ.

В этот же день «Бэтмен» все же дебютировал в российском прокате на основании ранее заключенных лицензионных договоров. Однако релиз состоялся примерно в 30% российских кинотеатров.