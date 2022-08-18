Открытие Stars Coffee в Москве, контракт Дзюбы с турецким клубом и другие новости дня

В Москве на Новом Арбате появилась первая кофейня Stars Coffee. На открытие пришли совладельцы сети рэпер Тимати и ресторатор Александр Пинский.

Запуск Stars Coffee не обошелся без эксцессов — еще днем в кофейне рабочие продолжали что‑то доделывать, на сайте компании пользователи обнаружили несколько опечаток, а на аватарку в группе сети во «ВКонтакте» сперва поставили необрезанный скриншот из WhatsApp.

История с Wildberries и его «Ягодками» продолжается. Агентство «Москва» пишет, что компания подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда.

В Рязанской области горят леса. Жители Москвы и Подмосковья жалуются на запах гари и задымленность. В Московской области ограничили посещение лесов до конца августа.

Главы МИД стран Евросоюза обсудят визовые ограничения для россиян 31 августа, сообщил источник ТАСС. По его словам, полный отказ от выдачи шенгенских виз маловероятен.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Накануне появилась информация, что он может быть назначен главой части Харьковской области, занятой российскими войсками.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заступился за детскую книгу о депортации поволжских немцев «Полынная елка», которую начали изымать из городских библиотек после доноса. По мнению чиновника, этот роман учит тому, «как не допустить ошибок прошлого».

Петербург занял первое место в списке городов-миллионников по росту трат на посещение мест, связанных с культурой и отдыхом. В июне — июле они увеличились на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба подписал контракт с футбольным клубом «Адана Демирспор» — текущим лидером чемпионата Турции, передает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источник.

У правительства Японии необычные проблемы. Из‑за более чуткого отношения к своему здоровью и пандемии молодежь все меньше пьет алкоголь. В результате поступления в бюджет падают. Чтобы исправить ситуацию, власти запустили конкурс идей, призванных вернуть популярность спиртному.

56-летний Рик Эстли повторил свой клип «Never Gonna Give You Up» в рекламном ролике. В ремейке певец реконструировал сцены из оригинала, который вышел аж 35 лет назад.

Оказывается, Тейлор Свифт хотела сняться во второй части «Сумерек» в небольшой роли. Но режиссер фильма Крис Вайц отказал певице, потому что не хотел отвлекать внимание от исполнителей главных ролей — Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт.

В сети появился трейлер фильма «Жить» — ремейка одноименной картины Акиры Куросавы. Ленту, вдохновленную повестью Толстого «Смерть Ивана Ильича», снял Оливер Херманус, пригласив на главную роль Билла Найи.