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вчера в 18:52
Рик Эстли вновь спел «Never Gonna Give You Up» в рекламном ролике
Сегодня в 07:58

56-летний Рик Эстли повторил свой клип «Never Gonna Give You Up» в рекламном ролике страховой компании CSAA Insurance. Оригинал вышел аж 35 лет назад.

В новом видео Эстли реконструировал сцены из знаменитого клипа 1987 года, который стал мемом-рикроллом. В конце ролика певец смотрит свой же ремейк и спрашивает у своих клонов, неужели трек «Never Gonna Give You Up» все еще популярен.

На ютьюбе уже появилось покадровое сравнение ремейка с оригиналом.

В июле 2021 года клип «Never Gonna Give You Up» набрал миллиард просмотров на ютьюбе.

Мем о рикроллинге зародился в мае 2007 года. Тогда вышедший трейлер Grand Theft Auto IV привел к падению сайта Rockstar Games, и один из пользователей 4Chan разместил ссылку на якобы зеркало видео, которая на самом деле вела на клип «Never Gonna Give You Up». За рикроллингом были замечены не только рядовые юзеры, но и знаменитости.

Подробности по теме
Певец Рик Эстли из розыгрыша с рикроллом сам попался на рикролл
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