Wildberries регистрирует бренд «Ягодки»

Российский маркетплейс Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ягодки». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документы.

Пресс-служба Wildberries подтвердила это РИА «Новости». «Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», — объяснили там.

«Москва» уточняет, что под «Ягодками» компания хочет продавать исследовательские приборы, средства аудиозаписи, кассовые аппараты, цифровые носители, аппараты для подводного плавания и оборудование для тушения огня и другие товары.

Также бренд регистрируется в сферах товаров и услуг, связанных с управлением бизнесом и бизнес-администрированием, транспортировки, упаковки и хранения товаров, организации путешествий, товаров и услуг, связанных с воспитанием, образованием, развлечением, а также организацией спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

15 августа Wildberries разместил на главной странице логотип «Ягодки». Позже выяснилось, что такое переименование — часть маркетинговой акции «Черная пятница». При этом компания не стала ни подтверждать, ни отрицать смену названия.

В начале июня глава компании Татьяна Бакальчук обещала подумать над ребрендингом, когда министр промышленности и торговли Денис Мантуров сетовал на «засилье иностранных наименований» в рознице и промышленности.

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