СМИ: главы МИД стран Евросоюза обсудят визовые ограничения для россиян 31 августа

Министры иностранных дел стран Европейского союза 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам за исключением отдельных категорий граждан, сообщил дипломатический источник ТАСС в ЕС.

Инициативу внесут Эстония, Финляндия и еще ряд стран содружества. Источник агентства добавил: «Речь пойдет как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций».

На начальном этапе главы МИД обсудят создание добровольной системы ограничения выдачи турвиз для россиян. К схеме могут присоединиться страны Евросоюза, которые готовы на этот шаг, — это позволит ЕС создать «оптимальные формы визовых ограничений», заявил источник.

Он также отметил, что полный отказ от выдачи шенгенских виз маловероятен: «Всегда остаются категории граждан, которые такие визы должны получать, например гражданские активисты, представители оппозиции, журналисты, лица, которым необходима поездка по гуманитарным нуждам, например для срочного лечения».

Дипломат добавил, что пересмотр шенгенского кодекса — долгий юридический процесс. По его мнению, возможные ограничения на выдачу виз будут реализовывать на уровне межгосударственных соглашений.

Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония уже прекратили выдачу виз россиянам. С начала сентября Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз для россиян по сравнению с нынешним уровнем. В Еврокомиссии заявляли о невозможности полностью прекратить выдачу виз, поскольку это не предусмотрено визовым кодексом ЕС.

расскажите друзьям