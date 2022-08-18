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Первая кофейня Stars Coffee все же открылась. В премиальных точках сети будет алкоголь
Сегодня в 16:02

В Москве на Новом Арбате открылась первая кофейня сети Stars Coffee, созданная на основе российского бизнеса ушедшей из страны Starbucks. Кадры из открывшейся кофейни опубликовал ТАСС.

На открытие кофейни пришли совладельцы сети рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Вместе с ними Stars Coffee принадлежит компании «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

В меню кофейни — эспрессо, американо, фильтр-кофе, охлажденный кофе фраппе в различных вариациях, несколько видов латте и горячий шоколад, пишет РБК. Цены варьируются от 140 рублей за маленький эспрессо до 395 рублей за большой фраппе. Из еды в меню представлены салаты, паста, круассаны и сэндвичи.

Пинский и Тимати сказали, что Stars Coffee будет работать в трех форматах: кофейни как на Новом Арбате, большие заведения разделят на Stars и Red Box (сеть ресторанов азиатской кухни Пинского и Тимати) и Stars премиум — таких точек будет две-три. В некоторых премиальных точках будут продавать алкоголь.

Совладельцы также отметили, что в Stars Coffee, в отличие от Starbucks, еду будут готовить на месте, а не привозить в замороженном виде. А еще в меню вместо фраппучино появится фраппучито, вкус его будет другим.

4 марта Starbucks закрыл российские кофейни и перестал поставлять продукцию в страну из‑за военной операции, которую Россия проводит на Украине. 23 мая компания объявила об уходе из страны, пообещала платить сотрудникам в течение полугода и помочь им с трудоустройством. В России, где Starbucks проработал 15 лет, было 130 его заведений.

30 июля новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Накануне «Москва 24» сообщила, что первые московские кофейни под новым брендом Stars Coffee должны открыться 18 августа.

Подробности по теме
Stars Coffee не открылся в намеченный срок. Пользователи нашли на сайте сети опечатки
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