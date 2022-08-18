В сети появился трейлер фильма «Жить» — ремейка одноименной картины японского режиссера Акиры Куросавы. Новую версию снял Оливер Херманус, известный по «Красоте» и «Моффи».

Главную роль в картине южноафриканского кинематографиста исполнил Билл Найи («Реальная любовь», «Эмма»). Он предстал в образе «ветерана гражданской службы», живущего в Лондоне после окончания Второй мировой войны.

Мужчина, чья жизнь проходит в стенах офиса среди бюрократии и бесконечных бумаг, узнает о своем неизлечимом заболевании. После этого он пытается успеть насладиться жизнью — настолько, насколько ему хватит времени.

Сценарий фильма написал лауреат Нобелевской и Букеровской премий Кадзуо Исигуро. Вдохновением для него, как и для Акиры Куросавы, стала повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».

В «Жить» сыграли Эйми Лу Вуд, Алекс Шарп и Том Берк. Картину впервые показали на кинофестивале «Сандэнс» в США. В прокат она должна выйти 23 декабря.