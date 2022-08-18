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Власти Японии запустили конкурс идей, как заставить молодежь пить больше алкоголя
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Правительство Японии запустило общенациональный конкурс идей, призванных побудить людей пить больше алкоголя. После того, как молодежь изменила отношение к алкогольным напиткам, поступление налогов в бюджет сократилось, пишет The Guardian.

Конкурс Sake Viva!, который запустило Национальное налоговое агентство, продлится до 9 сентября. Людей в возрасте от 20 до 39 лет просят выступить с предложениями, которые могут возродить популярность алкогольных напитков.

Организаторы конкурса призывают к созданию «новых продуктов и дизайна», а также способам популяризации домашнего алкоголя. Участникам также предлагается изучить методы продаж с помощью метавселенных.

Потребление алкоголя в Японии упало со 100 литров на человека в год в 1995-м до 75 литров в 2020-м. Причинами стали демографические изменения, пандемия и более внимательное отношение людей к своему здоровью.

В 1980 году 5% налоговых поступлений в бюджет приходили от продажи алкоголя. В 2011 году их доля опустилась до 3%, а в 2020-м — до 1,7%. В денежном выражении в 2020 финансовом году поступления от налогов на алкоголь сократились на более чем 110 млрд йен (815 млн долларов) — до 1,1 трлн йен (8,2 млрд долларов) — по сравнению с предыдущим годом. Это самое большое падение бюджетных доходов от налогов на алкоголь за 31 год. Снижение продаж алкоголя ударило по бюджету Японии, который имеет дефицит более 48 трлн йен (355 млрд долларов).

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