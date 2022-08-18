АТОР: время получения финской визы для россиян может увеличиться до пяти месяцев

Время получения финской визы для россиян может увеличиться до четырех-пяти месяцев, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сейчас в Санкт-Петербурге туристические компании берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября — суммарно ожидание документа занимает 2,5 месяца.

Доступной записи в визовом центре Финляндии пока нет. Выдачу визы обещают в конце октября, сообщила организация. По данным АТОР, с сентября ожидается спад ажиотажного спроса — уйдут желающие «запастись шенгеном впрок».

16 августа Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз для россиян по сравнению с нынешним уровнем.

Страна ежедневно рассматривает около 1000 заявок на визы из России. Исходя из утвержденной цифры, в будущем Финляндия будет обрабатывать порядка 100 заявок на турвизы в день.

Приоритет МИД республики будет отдавать заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила за ограничение выдачи россиянам туристических виз на уровне Евросоюза. Пекка Хаависто поддержал такую позицию.