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Свердловский губернатор заступился за книгу «Полынная елка», которую изымают из библиотек
Сегодня в 13:15

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за детскую книгу о депортации поволжских немцев «Полынная елка», которую начали изымать из городских библиотек после доноса. Он посвятил пост этой теме в своем телеграм-канале.

По словам Куйвашева, он прочитал книгу Ольги Колпаковой еще несколько недель назад, но не стал высказываться о повышении возрастного ценза, потому что ждал экспертизу РАН.

Ученые подтвердили мое мнение — это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех. Эксперты подтвердили — это книга для подростков, и она способна привить им нужные духовные ценности, а не разрушает их.
Евгений Куйвашев
Глава Свердловской области

Куйвашев рассказал об открытом письме группы детских писателей, журналистов, библиотекарей и переводчиков. Они обратились к министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной с призывом «не потакать скрытым формам цензуры и бойкота хороших книг и здраво разобраться в ситуации» с отмененной книгой.

Свердловский губернатор пообещал не бойкотировать книги — и «особенно такие».

Легкой истории нет ни у одной великой страны. А наша задача — знать, ценить наше прошлое, учиться на ошибках, чтобы не допускать их в будущем. И мне кажется, эта повесть учит подростков именно этому — как не допустить ошибок прошлого. Я надеюсь, что впредь мы не будем охотиться на ведьм, не будем сжигать книги.
Евгений Куйвашев
Глава Свердловской области

В прошлом месяце на «Полынную елку» написал донос доцент Уральского педагогического государственного университета Иван Попп. После этого документ за подписью ректора вуза Светланы Минюровой был отправлен в правительство Свердловской области.

Попп жаловался на «либеральное европейское направление» в книге, которое сравнивает Гитлера и Сталина, внушение «неуважительного отношения к власти».

«Полынная елка» была опубликована в 2017 году и с тех пор входит в школьную программу для внеклассного чтения. В 2019 году она получила награду как «Лучшая военно-патриотическая книга для детей».

Произведение рассказывает о репрессиях глазами детей — трех сестер из семьи российских немцев, которые в 1941 году были высланы из Ростовской области на Алтай. Текст основан на реальных событиях: Колпакова записала воспоминания Марии Фитц, которой на момент депортации было пять лет. «Афиша Daily» отмечала, что рассказчик «Полынной елки» беспощадно откровенен в силу своего малого возраста, а его внешне спокойное отношение к окружающему фантасмагорическому ужасу только подчеркивает кошмар происходящего.

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