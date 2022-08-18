Мэр Краснодара подал в отставку после сообщений о назначении его харьковским премьером

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Сегодня в 15:24

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом говорится на сайте городской думы Краснодара.

Вопрос об отставке градоначальника будет рассмотрен на заседании гордумы 19 августа. Причины решения Алексеенко не уточняются.

Накануне в телеграм-канале Владимира Соловьева появилась информация, что Алексенко может возглавить правительство части Харьковской области, занятой российскими войсками. Информацию подтвердили «Коммерсанту» неофициальные источники в администрации президента.

Андрей Алексеенко был избран мэром Краснодара в ноябре 2021 года. До этого он в течение шести лет работал вице-губернатором Краснодарского края.

В конце прошлого года Алексеенко задержали по подозрению в получении взятки «в виде дорогостоящего ружья» за 1,6 млн рублей. По версии следствия, чиновник мог получить ружье в 2018 году в обмен на обещание выдать заключение, что многоквартирный дом, построенный в Краснодаре, соответствует всем требованиям, хотя на самом деле у него есть ряд недостатков. Дело Алексеенко не закрыто, максимальное наказание за взятку в особо крупном размере — 15 лет лишения свободы.

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