СМИ: МВД Латвии предложило приостановить продление ВНЖ россиянам до июля 2023 года

МВД Латвии предложило приостановить выдачу долгосрочных виз и повторную выдачу временных видов на жительство гражданам России и Беларуси до 30 июля 2023 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на текст поправок к закону об иммиграции.

Ведомство указало, что приостановка подразумевает ряд исключений. Так, документы будут выдаваться, если:

— выдача визы вытекает из норм международного права или интересов Латвии;

— выдача визы обусловлена ​​форс-мажорными или гуманитарными соображениями;

— иностранец въезжает в соответствии с обменом учащимися или студентами аккредитованного в Латвии учебного заведения и учебного заведения иностранного государства или в качестве волонтера;

— виза запрашивается для выполнения сезонных работ;

— если иностранец осуществляет международные грузовые или пассажирские перевозки;

— виза запрашивается для въезда в Латвию и получения вида на жительство.

16 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ВНЖ гражданам России «будут продлевать в редких случаях». Постоянные виды на жительство, которые, например, полагаются супругам, далее решено давать только после успешной сдачи экзамена по латвийскому языку.

Латвия (вместе с Нидерландами, Бельгией, Данией, Чехией, Словакией, Литвой, Эстонией) уже не выдает россиянам визы. По словам латвийского премьера, в стране гражданам России также практически не выдаются виды на жительство.