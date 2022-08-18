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Петербург занял первую строчку в рейтинге городов-миллионников по росту трат на культурный отдых
Сегодня в 13:46

Петербург занял первое место в списке городов-миллионников по росту трат на культурный отдых — в июне–июле они увеличились на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет РБК со ссылкой на исследование «2ГИС» и «СберИндекса».

На второй строчке в рейтинге расположилась Москва (51%), за ней — Воронеж (49%), Красноярск (47%) и Новосибирск (46%).

Всего за указанный период жители российских городов-миллионников потратили на посещение мест культуры и отдыха на 44% больше денег год к году.

На 38% выросло количество поисковых запросов, связанных с музеями, парками, галереями и выставками в крупнейших городах России. Наиболее значительный рост интереса — в Москве: музеи и парки на карте столицы в июне–июле 2022-го искали на 52% чаще, чем в тот же период прошлого года.

Далее в списке идут Нижний Новгород и Казань: там интерес к объектам культуры вырос на 47 и 45% соответственно. За ними следуют Воронеж (42%) и Самара (39%).

Санкт-Петербург (37%) оказался на седьмом месте. Однако по общему количеству таких поисков он лидирует, опережая все остальные города-миллионники.

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