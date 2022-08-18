Тейлор Свифт могла появиться во второй части «Сумерек». Певице отказали из‑за ее популярности

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Тейлор Свифт попросила режиссера фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» Криса Вайца появиться в массовке. Однако постановщик отказал ей, потому что не хотел смещать внимание зрителей с сюжета и исполнителей главных ролей — Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт.

«Она могла бы быть кем‑то в столовой, закусочной или где‑то еще, но она просто хочет быть в этом фильме», — рассказал Вайц о просьбе Свифт в подкасте «„Эффекта ‚Сумерек‘“ с Эшли Грин и Мелани Хау». Постановщик был удивлен, когда узнал, что певица фанатеет от франшизы.

В то же время Свифт встречалась со звездой «Сумерек» Тейлором Лотнером. Они познакомились на съемках «Дня святого Валентина», в котором артистка играла одну из ролей.

«Самым сложным для меня было представить себе тот момент, когда Тейлор Свифт появится на экране и зрители в течение примерно пяти минут будут пытаться осознать увиденное. И я корю себя за это, ведь я думал, что мог бы тусоваться с Тейлор Свифт, мы могли бы быть друзьями», — добавил Вайц.

Свифт снималась в других картинах, среди которых «Кошки» Тома Хупера, «Посвященный» Филлипа Нойса и сериал «Новенькая». Певица появится в грядущем проекте Дэвида О.Расселла «Амстердам» вместе с Кристианом Бейлом, Марго Робби, Джоном Дэвидом Вашингтоном и Аней Тейлор-Джой.

Свифт — не единственная всемирно известная артистка, которую не утвердили на роль из‑за ее статуса. Гарри Стайлз «отчаянно хотел» сыграть Элвиса Пресли в «Элвисе» База Лурманна, но роль досталась Остину Батлеру.

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