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«Спорт-Экспресс»: Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор»
Сегодня в 12:15

Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба подписал контракт с футбольным клубом «Адана Демирспор» — текущим лидером чемпионата Турции, передает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источник.

По информации издания, Дзюба будет зарабатывать в новой команде порядка 1,5 миллиона евро (около 90,8 млн рублей по текущему курсу).

Дзюба покинул «Зенит» в мае, сделав заявление в костюме Дэдпула. В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

В конце июня источник «Матч ТВ» и португальский агент Паулу Барбоза сообщили о переходе футболиста в «Фенербахче» с зарплатой более 2,5 млн евро (151,4 млн рублей) в год. Информация не нашла подтверждения.

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