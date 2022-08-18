Stars Coffee не открылся в намеченный срок. Пользователи нашли на сайте сети опечатки

Первая кофейня сети Stars Coffee (бывший Starbucks) на Новом Арбате не открылась в обещанный срок. Как сообщает «Москва сейчас», вывеска затянута полиэтиленом, а внутри помещения что‑то доделывают рабочие.

По всей видимости, руководство Stars Coffee торопилось с перезапуском. В группе сети во «ВКонтакте», которая раньше принадлежала российскому Starbucks, на логотип поставили скрин из WhatsApp, даже не обрезав его. После возмущения подписчиков аватарку все же сменили.

Пользователи обратили внимание, что на официальном сайте Stars Coffee есть опечатки. Так, после слогана «лучше, чем когда‑либо» почему‑то стоит скобочка, в разделе о «нашей кофейне» Stars Coffee называют продолжением «гениальный идеи», а слово «кофе» в одном из мест употребляют в среднем роде (с сентября 2009 года в России «кофе» официально может быть и мужского, и среднего рода, однако в профессиональной среде использование «кофе» в среднем роде считается дурным тоном).

4 марта Starbucks закрыл российские кофейни и перестал поставлять продукцию в страну из‑за военной операции, которую Россия проводит на Украине. 23 мая компания объявила об уходе из страны, пообещала платить сотрудникам в течение полугода и помочь им с трудоустройством. В России, где Starbucks проработал 15 лет, было 130 его заведений.

30 июля новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Накануне «Москва 24» сообщила, что первые московские кофейни под новым брендом Stars Coffee должны открыться 18 августа.

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