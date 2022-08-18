В Рязанской области горят леса. Рослесхоз обвинил власти региона в сокрытии масштабов бедствия

В Рязанской области горят леса. Общая площадь возгорания в Рязанской области достигла 181 га (накануне — 500) при сохраняющихся трех очагах, сообщал утром губернатор региона Павел Маликов.

В тушении пожара задействованы более 470 человек и 175 единиц техники. Большая часть сил сосредоточена в районах поселков Деулино и Голованово, добавлял Маликов.

«Начинает работать Ил-76, задача — сделать три рейса в первой половине дня. Забор воды будет производиться на подготовленной площадке в Дягилево. В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар», — отчитался он.

Лесной пожар в Рязанской области затрагивает территории Окского заповедника и национального парка Мещера.

Рослесхоз обвинил власти региона в сокрытии масштабов пожаров, что не позволило вовремя среагировать на них. «Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — заявили там.

Причиной пожаров, по предварительным данным Рослесхоза, стал антропогенный фактор. В ведомстве заявили, что «угрозы населенным пунктам нет». «Гринпис в России» заявил, что пожар возник «на обширном пространстве гарей 2010 года», площадь которого составляет более 3,3 тыс. га, «по вине человека», а условиями распространения огня стала жара и засуха.

Жители Москвы и Подмосковья жалуются на запах гари и задымленность. Роспотребнадзор рекомендовал носить маски на улице, проводить влажную уборку и пить много жидкости.

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