Жителям Подмосковья ограничили посещение лесов до конца августа

Власти Московской области вводят ограничение на пребывание граждан в лесах до 28 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет лесного хозяйства региона.

Ограничения на посещение и въезд транспорта в леса в целях пожарной безопасности начнут действовать с 19 августа. Зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов призвал жителей воздержаться от посещения лесов.

На территории земель лесного фонда Подмосковья установили высокий класс пожарной опасности. Кроме того, пожароопасная обстановка в лесах в ближайшие дни, по данным Гидрометцентра, не будет улучшаться.

По словам Филимонова, с начала этой недели лесными пожарными ликвидировано 14 возгораний, половина из них произошли 16 августа. В лесничествах усилено патрулирование, в нем принимают участие полицейские, средства пожаротушения приведены в состояние готовности, организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог в местах массового отдыха граждан.

Спасатели рекомендуют жителям региона не разводить костры в лесу и на торфяниках и не сжигать мусор на природе.

В Москву и Подмосковье из‑за пожаров в Рязанской области пришли смог и запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал носить маски на улице, проводить влажную уборку и пить много жидкости. Угрозы распространения огня на Подмосковье нет, уточнил Филимонов.