Новый логотип экс-McDonald’s, 200 величайших хип-хоп-альбомов и другие новости дня

Владимир Путин отменил обязательную продажу 50% валютной выручки экспортерами. Эта мера должна снизить курс рубля.

С 23 июня «Тинькофф» будет взимать 1% от суммы за обслуживание счетов в иностранной валюте. Речь о карточных счетах в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Суд в ДНР приговорил двух граждан Великобритании и гражданина Марокко, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. Они могут в течение месяца попросить о помиловании.

В «Яндекс Картах» пропали границы между государствами. В компании это объяснили сменой акцента на природные объекты. В сети предположили, что изменения связаны с внешней политикой России.

Экс-McDonald’s определился с новым логотипом сети. На нем изображены две палочки картошки фри и мини-бургер. А зеленый цвет фона должен, по задумке, символизировать качество продукции и обслуживания.

Мэрия Москвы выделит средства на поддержку столичных кинотеатров и киностудий. Например, киносетям компенсируют 100% затрат на покупку прав на российские картины, если контракты были заключены с начала января по конец мая.

В Новой Голландии приостановили строительные и реставрационные работы. Все потому, что из проекта вышел иностранный партнер, а против Романа Абрамовича, чья компания занимается развитием острова, ввели санкции.

Майский рейтинг пиратских копий фильмов в рунете возглавили «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Дэвида Йейтса. Весь топ-10 — по ссылке.

Альберто Мьельго, создавший «Джибаро» из третьей части «Любовь, смерть и роботы», рассказал о процессе создания и задумке короткометражки. По словам режиссера, через главных персонажей он поделился весьма личными вещами — и это далось ему непросто.

Концерт «Би-2», который должен был пройти в одном из ресторанов Ginza в рамках ПМЭФ, отменен. Вместо них на форуме выступит Гарик Сукачев, набивший после начала «спецоперации» тату «Родина или смерть».

Журнал Rolling Stone составил список 200 величайших хип-хоп-альбомов всех времен. «Astroworld» Трэвиса Скотта расположился на почетной двухсотой позиции, а в первой тройке — записи Jay-Z и Outkast.

Pixies опубликовали трек «There’s a Moon On», а экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт выпустил клип «If I Die Tomorrow».

А вот пара свежих трейлеров — сериала «Черная птица» о маньяке Ларри Холле и хоррора «Нет» Джордана Пила.

Музей Москвы и галерея «Триумф» представляют групповую выставку «Мыслящий ландшафт». Среди участников — как классики публичного искусства Игорь Шелковский, Юрий Аввакумов и Александр Бродский, так и молодые художники Анастасия Цайдер и Дуня Захарова.