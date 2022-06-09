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«Самые токсичные отношения»: Альберто Мьельго — о том, как создавался и каким получился «Джибаро»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:19

Третий том сборника анимационных короткометражек «Любовь, смерть и роботы» вышел еще в мае, но зрители не перестают восхищаться и вдохновляться работой Альберто Мьельго под названием «Джибаро». Netflix выпустил ролик с постановщиком, в котором тот поделился историей создания и задумкой эпизода.

«Джибаро» — это новелла о глухом рыцаре и сирене, обвешанной драгоценностями. Он одержим золотом, она — мужчинами в тяжелых доспехах, которых манит своим криком и топит на дне живописного озера, вот только на главного героя ее чары не действуют. Одержимость друг другом подталкивает их к насилию и жестокости.

Мьельго хотел показать трагедию без хороших и плохих персонажей и рассказать о самых токсичных отношениях, которые только можно представить. Он сравнивает рыцаря и сирену с хищными животными из передач National Geographic: когда крокодил пытается разделаться с ягуаром или наоборот — побеждает то один, то другой, но, каким бы ни был исход, оба остаются изувеченными после кровавой схватки.

В этой короткой истории Мьельго рассказывает о себе, о довольно интимных и личных вещах, и называет такой опыт достаточно сложным и вместе с тем крутым. Через девушку он отражает свое увлечение опасными вещами или человеком, который не добр к нему, а через рыцаря — готовность идти за человеком только из‑за его красоты.

«Не имеет значения, что этот человек фактически убил весь мой взвод рыцарей, я все равно пойду за ним только потому, что у меня есть к нему интерес», — сказал Альберто Мьельго.

© Netflix/YouTube

Движения нарисованных персонажей в «Джибаро» очень реалистичные, ведь их модели копировались с настоящих людей. В съемках принимали участие профессиональные танцоры и актеры, а затем из отснятого материала создавалась анимация. Мьельго нравится человеческая пластика, поэтому он не собирается отказываться от этой технологии в своих будущих работах.

Актеры отыгрывают сцену, в которой сирена ночью приходит к спящему рыцарю
© Netflix/YouTube

Над созданием мира — набросками, а затем и моделированием, звуками и цветом — работала команда из 72 человек. Лес, в котором разворачиваются события «Джибаро», по-настоящему существует. Мьельго любит гулять там и делать фотографии, часть из которых стала кадрами из короткометражки.

Образы рыцарей взяты из эпохи Возрождения. Мьельго признался, что броня воинов сильно упростила задачу аниматоров, ведь она скрывала человеческое тело и не давала повода упрекнуть создателей в неправдоподобности движений персонажей.

При создании сирены и ее украшений режиссер вдохновлялся фольклором народов Восточной Европы, России, Индии и севера Африки. На экране зритель должен был увидеть женщину из золота и сокровищ, под которыми почти не видно настоящего человека. «Это просто красота, которая перед вами. Она настолько ослепляет вас, что на самом деле все равно, есть там человек или нет», — описал постановщик образ сирены.

Модель сирены
© Netflix/YouTube

Мьельго пожертвовал диалогами в «Джибаро», чтобы показать силу заклинания и его воздействие на людей. Голос главной героини неприятный и совсем не похож на красивое пение. Если в других произведениях голос сирены заманивает в воду, то в мире Мьельго ее крик лишает мужчин контроля над своим телом, заставляет их танцевать и убивать все вокруг.

Именно танец, по словам режиссера, стал лучшим способом показать эти чары. А образ рыцаря эпохи Возрождения, которого аудитория привыкла видеть чрезвычайно мужественным и жестким, внезапно становится невероятно распущенным и безумным.

© Netflix/YouTube

Стиль «Джибаро» схож с короткометражкой «Свидетель», который Мьельго снял для первого сезона «Любовь, смерть и роботы». В обзорах «Афиши Daily» первой и третьей частей работы постановщика занимали высокие места — за дизайн, звук, картинку и сюжеты. Талант Мьельго отметили и на «Оскаре» — постановщик завоевал статуэтку за лучший короткометражный мультфильм («Стеклоочиститель»).

После премьеры третьей части «Любовь, смерть и роботы» пользователи вдохновились образом сирены из «Джибаро» и принялись косплеить ее. С особенным трепетом и вниманием к деталям подошла тиктокерка из Китая — и в соцсетях оценили труд девушки над воссозданием сирены.

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