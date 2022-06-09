Концерт «Би-2» на ПМЭФ отменили. Вместо них выступит Гарик Сукачев

Концерт «Би-2», который должен был пройти 17 июня в одном из ресторанов Ginza в рамках Петербургского международного экономического форума, отменен. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пиар-менеджера ресторанов Ginza Project.

Вместо «Би-2» в заведении 16 июня, в 21.00, выступит Гарик Сукачев. Гости могут использовать приобретенные билеты для посещения этого концерта или попросить вернуть деньги за них. По словам представителя Ginza Project, такая замена произошла из‑за «динамики продаж».

Это уже не первое выступление «Би-2», отмененное в России. Ранее группа перенесла семь концертов летнего тура на осень 2022 года. В Петербурге перенесли на неопределенный срок спектакль «Письма и песни», в котором «Би-2» должны были участвовать с «Квартетом И».

Отмены концертов рок-группы начались после того, как она отказалась выступать на концерте в Омске из‑за баннера с надписью «Zа президента». Как отмечает «Ротонда», Сукачев, заменивший «Би-2» на ПМЭФ, высказывался в поддержку ДНР и ЛНР, а после начала «спецоперации» набил на груди татуировку «Родина или смерть».