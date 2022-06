Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт выпустил клип «If I Die Tomorrow»

«If I Die Tomorrow», а также опубликованные ранее синглы «Love Is Selfish» и «Queen of the Bees» войдут в альбом «Entering Heaven Alive» — он станет для исполнителя вторым с начала 2022 года. В апреле увидела свет пластинка Уайта «Fear of the Dawn».

О ней музыкальная редакция «Афиши Daily» писала: «Новый альбом Джека Уайта — громогласный и грохочущий рок, напоминающий примерно все, что делал бывший лидер The White Stripes за всю свою карьеру, да еще и заставляет представлять за своей спиной музыкантов группы Muse эпохи последних альбомов. Другие причины слушать этот альбом, кроме ностальгических, найти непросто».