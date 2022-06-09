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Музей Москвы и галерея «Триумф» представят групповую выставку «Мыслящий ландшафт»

Денис Ламехов
Сегодня в 18:27

9 июня Музей Москвы и галерея «Триумф» представят групповую выставку «Мыслящий ландшафт». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Проект посвящен художественному исследованию окружающего пространства и поиску новых форм взаимодействия с ним — через живопись, архитектуру, скульптуру, фотографию и видео.

Среди осмысляемых художниками тем — ценность конкретных мест с точки зрения персональной и исторической памяти, экологические проблемы, идея создания современного памятника, посвященного поворотным точкам в истории.

Часть работ была создана специально для экспозиции. В выставке принимают участие как классики паблик-арта — Игорь Шелковский, Юрий Аввакумов и Александр Бродский, так и молодые художники — Анастасия Цайдер, Дуня Захарова и другие.

«Произведения, представленные на выставке, часто апеллируют к образам простора и бескрайности, однако каждой из представленных работ присуще индивидуальное переживание: авторы обращаются как к общим представлениям, фантомам и мифам, так и к глубоко личным воспоминаниям», — сообщили в Музее Москвы.

Куратор экспозиции — Юлия Аксенова. Выставка будет открыта до 21 августа 2022 года. Адрес: Зубовский бульвар, 2, второй корпус Музея Москвы. Подробности — на официальном сайте.

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