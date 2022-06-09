Group-IB: рейтинг нелегальных копий в рунете возглавили новые «Фантастические твари» и «Соник-2»

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB составила рейтинг фильмов по числу нелегальных копий в российском интернете в мае 2022 года. Его публикует «Бюллетень кинопрокатчика».
В Group-IB подчеркнули, что обнаружение копии не указывает автоматически на количество ее просмотров. Однако, согласно заявлению компании, существует прямая зависимость между количеством пиратских копий, спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Составленный Group-IB перечень выглядит следующим образом:
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Дэвида Йейтса;
- «Соник-2 в кино» Джеффа Фаулера;
- «Варяг» Роберта Эггерса;
- «Затерянный город» Аарона и Адама Ни;
- «Чип и Дейл спешат на помощь» Акивы Шаффера;
- «Отчаянные мстители» Габриеле Майнетти;
- «Костюм» Грэма Мура;
- «Клон» Райли Стернса;
- «Родители строгого режима» Никиты Владимирова;
- «Воспламеняющая взглядом» Кита Томаса.
Так, «Родители строгого режима» стали единственной российской картиной в топ-10 распространявшихся пиратами лент. Майский список фильмов полностью отличается от перечня, составленного по данным за апрель. Лидером тогда стал «Бэтмен» Мэтта Ривза.