Group-IB: рейтинг нелегальных копий в рунете возглавили новые «Фантастические твари» и «Соник-2»

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB составила рейтинг фильмов по числу нелегальных копий в российском интернете в мае 2022 года. Его публикует «Бюллетень кинопрокатчика».

В Group-IB подчеркнули, что обнаружение копии не указывает автоматически на количество ее просмотров. Однако, согласно заявлению компании, существует прямая зависимость между количеством пиратских копий, спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Составленный Group-IB перечень выглядит следующим образом:

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Дэвида Йейтса; «Соник-2 в кино» Джеффа Фаулера; «Варяг» Роберта Эггерса; «Затерянный город» Аарона и Адама Ни; «Чип и Дейл спешат на помощь» Акивы Шаффера; «Отчаянные мстители» Габриеле Майнетти; «Костюм» Грэма Мура; «Клон» Райли Стернса; «Родители строгого режима» Никиты Владимирова; «Воспламеняющая взглядом» Кита Томаса.

Так, «Родители строгого режима» стали единственной российской картиной в топ-10 распространявшихся пиратами лент. Майский список фильмов полностью отличается от перечня, составленного по данным за апрель. Лидером тогда стал «Бэтмен» Мэтта Ривза.