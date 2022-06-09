Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Черная птица» о маньяке Ларри Холле

В сети появился трейлер мини-сериала «Черная птица» («Black Bird»), рассказывающего о том, как осужденный старшеклассник заключил сделку со следствием и пытался избежать тюрьмы, заставив признаться в преступлениях маньяка Ларри Холла.

Шоу об отношениях двух преступников выйдет 8 июля на стриминговом сервисе Apple TV+. Оно поведает историю одного из самых жестоких серийных убийц США и покажет его глазами молодого парня, который вынужден с ним сдружиться.