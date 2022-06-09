Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Черная птица» о маньяке Ларри Холле

В сети появился трейлер мини-сериала «Черная птица» («Black Bird»), рассказывающего о том, как осужденный старшеклассник заключил сделку со следствием и пытался избежать тюрьмы, заставив признаться в преступлениях маньяка Ларри Холла.
Шоу об отношениях двух преступников выйдет 8 июля на стриминговом сервисе Apple TV+. Оно поведает историю одного из самых жестоких серийных убийц США и покажет его глазами молодого парня, который вынужден с ним сдружиться.
Ларри Холла в сериале сыграл Пол Уолтер Хаузер, известный по «Делу Ричарда Джеэлла». Роль его сокамерника исполнил Тэрон Эджертон, снимавшийся в «Рокетмене». Также в шоу приняли участие Сепиде Моафи («Секс в другом городе: Поколение Q»), Грег Киннир («Лучше не бывает») и Рэй Лиотта («История о супружестве»).
Исполнительным продюсером «Черной птицы» выступил Деннис Леан, работавший ранее над «Подпольной империей» и «Мистером Мерседесом». Первые три эпизода срежиссировал номинант на премию «Оскар» Майкл Роскам. Другими постановщиками проекта стали Джин МакКей и Джо Шаппелль.