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Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Черная птица» о маньяке Ларри Холле

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:17

В сети появился трейлер мини-сериала «Черная птица» («Black Bird»), рассказывающего о том, как осужденный старшеклассник заключил сделку со следствием и пытался избежать тюрьмы, заставив признаться в преступлениях маньяка Ларри Холла.

Шоу об отношениях двух преступников выйдет 8 июля на стриминговом сервисе Apple TV+. Оно поведает историю одного из самых жестоких серийных убийц США и покажет его глазами молодого парня, который вынужден с ним сдружиться.

Ларри Холла в сериале сыграл Пол Уолтер Хаузер, известный по «Делу Ричарда Джеэлла». Роль его сокамерника исполнил Тэрон Эджертон, снимавшийся в «Рокетмене». Также в шоу приняли участие Сепиде Моафи («Секс в другом городе: Поколение Q»), Грег Киннир («Лучше не бывает») и Рэй Лиотта («История о супружестве»).

Исполнительным продюсером «Черной птицы» выступил Деннис Леан, работавший ранее над «Подпольной империей» и «Мистером Мерседесом». Первые три эпизода срежиссировал номинант на премию «Оскар» Майкл Роскам. Другими постановщиками проекта стали Джин МакКей и Джо Шаппелль.

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