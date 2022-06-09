Реставрационные и строительные работы в Новой Голландии остановлены из‑за санкций

В пресс-службе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» объяснили «Фонтанке», почему на острове были остановлены строительные и реставрационные работы.

По словам пресс-службы, в 17-м корпусе планировалось открыть совместный проект с международным партнером, а сейчас иностранные компании не рассматривают выход на российский рынок.

«Мы взяли паузу, чтобы внести коррективы в наши планы. При этом остров и все резиденты работают в обычном режиме, ежедневно нас посещают более 15 000 человек», — добавили там.

В петербургском Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры заявили, что «в Новой Голландии в настоящее время проводятся противоаварийные работы в корпусе 17», а «что касается дальнейших планов пользователя, то это комментировать могут только они сами».

Восстановлением исторических построек в Новой Голландии и развитием на острове общественного пространства занимается компания Романа Абрамовича, попавшего под санкции. Третий этап реставрационных работ, согласно информации на сайте проекта, должен продолжаться с 2021 по 2025 год. Сроки части работ были перенесены во время пандемии. На инвестиционном портале Петербурга говорится, что работы на острове закончат в 2028 году.