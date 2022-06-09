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Pixies опубликовали трек «There is a Moon On» — он войдет в восьмой альбом группы

Денис Ламехов
Сегодня в 11:05

Американская альтернативная рок-группа Pixies выложила композицию «There is a Moon On». Ее можно послушать здесь.

Песня войдет в восьмую пластинку коллектива «Doggerel» — ее релиз намечен на 30 сентября. Новые записи, по словам фронтмена Pixies Блэка Фрэнсиса, будут «масштабными, смелыми, при этом продуманными».

При этом композиция «Human Crime», выпущенная в марте и прервавшая двухлетнее молчание группы, в треклист «Doggerel» не войдет и останется внеальбомным синглом.

Предыдущая пластинка Pixies «Beneath the Eyrie» увидела свет в сентябре 2019 года. Главными в дискографии группы принято считать первый EP «Come on Pilgrim» (1987) и первые четыре альбома: «Surfer Rosa» (1988), «Doolittle» (1989), «Bossanova» (1990) и «Trompe le Monde» (1991).

Предлагаем перечитать главу из книги Мартина Астона «Выбирая другую сторону» об истории альтернативного лейбла 4AD. Отрывок посвящен становлению Pixies и юности участников команды.

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