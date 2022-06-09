Экс-McDonald’s определился с новым логотипом сети

Новый собственник бывших ресторанов McDonald’s выбрал логотип для сети. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Логотип обыгрывает букву М, на нем будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и желто-оранжевый мини-бургер. Все это расположено на зеленом фоне, который, по задумке, должен символизировать качество продукции и обслуживания.

Сеть запускает новую рекламную кампанию, в которой будет использован этот логотип. С названием ресторанов компания пока не определилась. Там отметили, что сейчас в фокусе внимания восемь имен, которые зарегистрированы в Роспатенте, включая «Тот самый» и «Свободная касса».

McDonald’s объявил об окончательном уходе из России в середине мая. Свой российский бизнес (а это 850 заведений в 62 регионах страны) компания продала новокузнецкому предпринимателю Александру Говору — владельцу компании «Гид», которая управляет 25 ресторанами сети в Сибири.

В конце мая стало известно, что McDonald’s планирует открыться в России под новым брендом 12 июня. Первым, как сообщалось, должен заработать ресторан на «Пушкинской» в Москве.

Бывшее российское подразделение McDonald’s подавало заявки в Роспатент на регистрацию новых брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». А затем еще трех: «Это он», «Точно он» и «Компас».