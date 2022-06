Журнал Rolling Stone составил перечень 200 величайших хип-хоп-альбомов всех времен. Он доступен по ссылке.

«Результатом нашей работы стал список, который отражает каждую веху в развитии жанра — от ранних компиляций до расцвета рэпа в конце 1980-х-начале 1990-х, роста популярности гангста-тематики, появления „Грязного юга“, становления суперзвезд 2000-х Jay-Z, Канье Уэста и Ники Минаж и до недавних явлений — эмо-рэпа, „блог-рэпа“ и дрилла», — рассказали составители рейтинга.

В перечень попали только англоязычные пластинки. Записи в смежных с хип-хопом жанрах — дэнсхолл, реггетон и даже грайм — были исключены.

«Astroworld» Трэвиса Скотта, одна из самых заметных пластинок жанра за последние годы, заняла 200-ю позицию. Вершина списка, подборка из пятидесяти величайших записей по версии журнала выглядит следующим образом:

50.⠀EPMD «Strictly Business» (1988)

49. N.W.A «Straight Outta Compton» (1988)

48. J Dilla «Donuts» (2006)

47. Missy «Misdemeanor» Elliott «Supa Dupa Fly»

46. Tyler, the Creator «Call Me If You Get Lost» (2021)

45. LL Cool J «Mama Said Knock You Out» (1990)

44. Genius/GZA «Liquid Swords» (1995)

43. Run-D.M.C. «Run-D.M.C.» (1984)

42. Big Daddy Kane «Long Live the Kane» (1988)

41. Kanye West «Late Registration» (2005)

40. Dr. Dre «The Chronic» (1992)

39.⠀Lil Wayne «The Carter III» (2008)

38. Kendrick Lamar «good kid — m.A.A.d city» (2012)

37. Raekwon «Only Built 4 Cuban Linx…» (1995)

36. Chance the Rapper «Acid Rap» (2013)

35. Snoop Doggy Dogg «Doggystyle» (1993)

34. Various Artists «The Sugar Hill Records Story» (1997)

33. De La Soul «3 Feet High and Rising» (1989)

32. Chief Keef «Finally Rich» (2012)

31. Nicki Minaj «Pink Friday» (2010)

30. Beastie Boys «Paul’s Boutique» (1989)

29.⠀2Pac «All Eyez on Me» (1996)

28. Mobb Deep «The Infamous» (1995)

27. Outkast «Aquemini» (1998)

26. Jay-Z «Reasonable Doubt» (1996)

25. Eminem «The Marshall Mathers LP» (2000)

24. Nas «Illmatic» (1994)

23. UGK «Ridin' Dirty» (1996)

22. DMX «It’s Dark and Hell Is Hot» (1998)

21. Lil Wayne «Da Drought 3» (2007)

20. Future «DS2» (2015)

19.⠀Lil Kim «Hard Core» (1996)

18. Madvillain «Madvillainy» (2004)

17. Kanye West «Yeezus» (2013)

16. Cardi B «Invasion of Privacy» (2018)

15. Eric B. and Rakim «Paid in Full» (1987)

14. Ghostface Killah «Supreme Clientele» (2000)

13. Dr. Dre «2001» (1999)

12. Clipse «Lord Willin' » (2002)

11. Drake «Take Care» (2011)

10. Lauryn Hill «The Miseducation of Lauryn Hill» (1998)

9.⠀A Tribe Called Quest «The Low End Theory» (1991)

8. Wu-Tang Clan «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» (1993)

7. Missy Elliott «Miss E… So Addictive» (2001)

6. Kanye West «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (2010)

5. Kendrick Lamar «To Pimp a Butterfly» (2015)

4. Public Enemy «It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back» (1988)

3. Jay-Z «The Blueprint» (2001)

2. Outkast «Stankonia» (2000)

1. The Notorious B.I.G. «Ready to Die» (1994)

В 2020 году Rolling Stone обновил свой список 500 величайших пластинок всех жанров и всех времен, впервые опубликованный в 2003-м и дополненный в 2012-м. В первую десятку вошли записи Боба Дилана, Принса и The Beatles.