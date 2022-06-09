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Путин отменил обязательную продажу 50% валютной выручки экспортерами. Это должно снизить курс рубля

Семён Гудошников
Сегодня в 15:08

Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже экспортерами 50% валютной выручки. Соответствующий указ, датированный 9 июня, опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с момента подписания.

Согласно указу, теперь долю валютной выручки, обязательную для продажи, будет определять правительственная комиссия. Принятая мера должна ослабить курс рубля.

Как отмечает The Bell, российская валюта не отреагировала на отмену обязательной продажи выручки. Ее курс продолжает укрепляться к доллару и евро: американская валюта торгуется ниже 58 рублей, европейская — ниже 62.

В прошлый раз требование о продаже валютной выручки смягчали 23 мая. Тогда экспортеров обязали продавать половину выручки, а не 80%, как это было ранее. На курс рубля это смягчение тоже практически не повлияло.

Как поясняли аналитики изданию The Bell, новые правила начинают действовать не сразу — сперва экспортерам нужно продать уже полученную выручку по старым правилам, а отсрочка по ней действует 120 дней. Кроме того, некоторые экспортеры вынуждены продавать более половины выручки по другим причинам: для выплаты зарплат в рублях, уплаты налогов или из‑за опасения санкций.

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