В ДНР суд приговорил к смертной казни троих иностранных наемников

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил троих иностранных наемников к высшей мере наказания — смертной казни. Об этом пишет РИА «Новости».

Среди них — два гражданина Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Согласно законам республики, они будут расстреляны.

8 июня Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Эйден Аслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Вместе с тем следствие установило, что наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по захвату власти в ДНР.

Осужденные могут обжаловать решение суда ДНР в течение месяца и просить о помиловании. Если глава республики их помилует, смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии.