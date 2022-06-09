«Яндекс Карты» убрали границы стран. В компании это объяснили сменой акцента на природные объекты

В онлайн-сервисе «Яндекс Карты» перестали отображаться границы государств. При этом границы регионов и названия стран отмечены, как и было раньше. Границы между государствами пропали как в веб-версии сервиса, так и в мобильных приложениях.

В пресс-службе компании заявили «Коду Дурова», что «Яндекс Карты» решили изменить приоритеты, сделав акцент на природных объектах, а не границах стран.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. <…> Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — отметили в пресс-службе.

Пользователи твиттера предположили, что изменения связаны с ситуацией на Украине.