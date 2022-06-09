«Тинькофф» вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте

С 23 июня банк «Тинькофф» начнет взимать плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Нововведение коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость их обслуживания составит 1% в месяц при балансе более 1000 условных единиц в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.

В банке пояснили, что решение ввести плату за обслуживание таких счетов обусловлено «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России» и нацелена на уменьшение валютной позиции банка.

Также с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях.

«Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах», — говорится в сообщении банка.

До 30 июня отменена комиссия за переводы через SWIFT — «для удобства».