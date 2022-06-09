Американский актер и режиссер Джордан Пил, известный по фильмам ужасов «Прочь» и «Мы», представил трейлер своего нового хоррора — «Нет» («Nope»). Ролик появился на ютьюб-канале Universal Pictures.

Пил сам написал сценарий и срежиссировал картину, рассказывающую о таинственной внеземной угрозе. Трейлер начинается с загадочной смерти одного из героев, который без видимых на то причин падает с лошади и умирает.

По мнению близких, его посреди дня убила неведомая и невидимая сила. Вскоре она начинает преследовать и других персонажей, в их числе — брата и сестру, мечтающих запечатлеть на камеру доказательства пугающих паранормальных явлений.