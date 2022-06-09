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Московские власти компенсируют кинотеатрам затраты на покупку и продвижение российских фильмов

Денис Ламехов
Сегодня в 16:14

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки для столичных кинотеатров и киностудий. Его слова передает «Интерфакс».

В число мер войдут:

— компенсация 100% затрат по лицензионным контрактам на права на российские картины, если они были заключены с 1 января по 31 мая 2022 года. Компенсация 50% для контрактов, заключенных с 1 июня. Общий объем компенсации на одну сеть кинотеатров — не выше 50 млн рублей;

— выдача крупнейшим киносетям грантов на продвижение российских фильмов — объем грантов и названия сетей пока не раскрываются;

— увеличение грантов на съемки в Москве, объем пока не называется;

— компенсация кинокомпаниям до 25% затрат на аренду площадок для съемок в Москве с 1 января по 30 сентября 2022 года, объем компенсационного фонда — 300 млн рублей;

— создание городского кинопарка для съемок массовых сцен, выдача 10 млн рублей каждой из первых пяти кинокомпаний, которые проведут там съемки.

14 апреля член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал, что вице-премьеру Татьяне Голиковой направлено обращение о выделении кинотеатрам финансовой поддержки в размере 6,5 млрд рублей. 16 мая «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что Министерство финансов России отказалось выделить эту сумму.

В конце апреля в Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца приведет к падению выручки кинотеатров более чем на 80% и к закрытию минимум 50% кинозалов.

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