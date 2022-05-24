20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь, сообщил глава Пентагона. В частности, Дания предоставит пусковую установку противокорабельных ракет Harpoon, а Чехия — ударные вертолеты, танки и ракетные системы.

Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Его осудили на 9 лет лишения свободы, оппозиционера переведут в колонию строгого режима.

Басманный суд Москвы заочно арестовал игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова и журналиста Майкла Наки. Первого обвиняют в реабилитации нацизма за пост про маршала Жукова, второго — в фейках про Российскую армию за блог на ютьюбе. Оба сейчас за границей.

Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Александр Беглов провел параллели между блокадой Ленинграда и оккупацией Мариуполя в ходе Великой Отечественной войны.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном запрете СМИ за фейки о Российской армии. Документ также предлагает ввести ответственность за дословное цитирование материалов других СМИ, если в них найдут такие же фейки.

Еще один законопроект, поддержанный депутатами в первом чтении, — о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Ограничение не собираются распространять на одиноких россиянок и пары, где один человек — гражданин РФ, а другой — нет.

Российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности ИТ-специалистов украинского происхождения, говорят источники РБК. Один из собеседников утверждает, что компании «опасаются диверсий».

За три месяца «спецоперации» Следственный комитет возбудил 53 уголовных дела о фейках про Российскую армию. Первые дела уже направлены в суды.

Ведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс возглавит департамент медиа ВШЭ. Он сменит на этом посту профессора Олега Солодухина, который работает в вузе с 2010 года.

В Москве покажут отреставрированные фильмы Александра Сокурова. Среди них — «Одинокий голос человека», «Тихие страницы», «Камень», «Дни затмения», «Скорбное бесчувствие», «Мать и сын».

Джиа Коппола снимет документальный фильм о феномене бойз-бендов и их поклонниках. Картина будет основана на книге журналистки Марии Шерман «Больше, чем жизнь: История бойз-бендов от NKOTB до BTS».

Фильм Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» сорвал шестиминутные стоячие овации в Каннах. «Я очень тронут вашей реакцией. Надеюсь, вы не шутите, надеюсь, вы это серьезно», — обратился режиссер к залу.

Ловите свежие трейлеры проектов Netflix: сериала о дрэг-квин «Королева», документального фильма о Уотергейте «Эффект Марты Митчелл» и экшена «Серый человек» с Райаном Гослингом, самой дорогостоящей картины стримингового сервиса.