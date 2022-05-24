Netflix показал трейлер сериала о дрэг-квин «Королева»

Netflix выпустил первый трейлер сериала о дрэг-квин под названием «Королева». Премьера шоу запланирована на 23 июня на стрим-сервисе.
Сериал рассказывает об известном парижском портном и дрэг-квин-артисте, который возвращается в родной город в Польше. После десятилетнего отсутствия он решает загладить свою вину перед дочерью.
В «Королеве» снялись Анджей Северын и Мария Пешек из «Списка Шиндлера», а также французская певица Кова Ри.
В качестве режиссера выступил Аудни Аусгейрссон, известный по таким работам, как «Подводное течение», «Славные пташки» и «Узы крови».