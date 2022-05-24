Netflix показал трейлер сериала о дрэг-квин «Королева»

Netflix выпустил первый трейлер сериала о дрэг-квин под названием «Королева». Премьера шоу запланирована на 23 июня на стрим-сервисе.

Сериал рассказывает об известном парижском портном и дрэг-квин-артисте, который возвращается в родной город в Польше. После десятилетнего отсутствия он решает загладить свою вину перед дочерью.