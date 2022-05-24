Суд в Москве заочно арестовал журналиста Наки по делу о фейках

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев заключения с момента задержания на территории России.

16 марта против Наки и блогера Руслана Левиева, основавшего Conflict Intelligence Team, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ по подозрению в распространении ложной информации.

Мужчины ведут совместный видеоблог на ютьюбе, в котором они рассказывают о ходе «спецоперации» на территории Украины. Теперь Наки и Левиеву грозит до 10 лет лишения свободы. МВД объявило их в розыск.