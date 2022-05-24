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Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Семён Гудошников
Сегодня в 14:15

Петербург и Мариуполь установят побратимские связи, сообщает пресс-служба Смольного. Решение об этом в ходе телефонного разговора приняли петербургский губернатор Александр Беглов, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин и назначенный им глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Беглов провел параллели между блокадой Ленинграда и оккупацией Мариуполя в ходе Великой Отечественной войны с его последующим освобождением. По словам губернатора, оба события оставили глубокий след в судьбах местных жителей и городов.

Беглов отмечает, что и у Петербурга, и у Мариуполя мощнейший промышленный потенциал и портовая инфраструктура. По его мнению, города связаны «общей историей и будущим». Соглашение об установлении побратимских связей «будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки».

«Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других», — заявил губернатор Петербурга.

Мариуполь с населением в 430 тыс. человек оказался полностью блокированным российскими войсками к 2 марта, восьмому дню «спецоперации». С начала марта в городе, по оценкам обеих сторон, начался гуманитарный кризис: проблемы с водой, электричеством и продуктами.

Долгое время выехать из Мариуполя было невозможно или очень рискованно: коридоры для эвакуации мирных жителей, открытие которых неоднократно объявляли, зачастую не работали. Многих людей хоронили во дворах.

Оценить точное число погибших сейчас невозможно. Если опираться лишь на официальные источники России и ДНР, то подобную оценку приводил только Константин Иващенко. 7 апреля он говорил, что в городе погибли около 5000 мирных жителей. Пушилин в середине мая заявлял, что более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению.

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