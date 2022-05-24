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Мосгорсуд признал законным приговор Алексею Навальному. Оппозиционера переведут в колонию

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:20

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального, которого осудили на 9 лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, приговор оппозиционеру вступил в законную силу. В ближайшее время его переведут в колонию строгого режима. В ней осужденные имеют большие ограничения по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счета и длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе.

22 марта Навального осудили по четырем эпизодам мошенничества (ст. 159 УК) со средствами, собранными Фондом борьбы с коррупцией*.

Следствие посчитало, что оппозиционер похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей. Кроме того, политика признали виновным в двух эпизодах неуважения к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

* ФБК признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена.

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