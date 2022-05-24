«Преступления будущего» получили шестиминутные стоячие овации в Каннах

Хоррор «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга сорвал шестиминутные стоячие овации на Каннском фестивале. Об этом сообщает Deadline.

Издание также заметило, что один из журналистов покинул зал во время жестокой сцены в картине и больше не вернулся.

Сам режиссер был шокирован такой реакцией зала. «Я потерял дар речи — я впервые вижу этот фильм на таком большом экране. Я очень тронут вашей реакцией. Надеюсь, вы не шутите, надеюсь, вы это серьезно. Спасибо вам большое. Для меня это замечательно — наконец-то поделиться фильмом с людьми. Это действительно помогает», — сказал Кроненберг.

Действие фильма развивается в антиутопическом будущем, в котором тела людей трансформируются из‑за ускоренной эволюции.

По сюжету артист-перформер Сол Тенсер демонстрирует изменения в своем теле в ходе своих авангардных выступлений. Ему в этом помогает партнерша Каприс, а за их действиями наблюдает следователь Тимлин. Вскоре она обнаруживает таинственную группу, которая пытается использовать славу художника, чтобы пролить свет на следующую фазу эволюции.

В картине также появляется сотрудница организации по производству органов, которая влюблена в Тенсера и мечтает стать его новой музой, заменив Каприс.

На главные роли Кроненберг пригласил Вигго Мортенсена («Зеленая книга»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Леа Сейду («Жизнь Адель»), Скотта Спидмана («Другой мир»), Велкета Бунге («Берлин, Александерплац») и Дона МакКеллара («Экзистенция»).

Над новой лентой режиссер трудился в течение двадцати лет. Мировая премьера фильма состоится 3 июня.